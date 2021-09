Opnieuw uitgebreid klimaatprotest van jongeren in verschillende landen: "Iedereen praat over beloftes, we willen actie"

Fridays for Future voerde vandaag niet alleen in Duitsland actie, maar wereldwijd. In Azië onder meer in Bangladesh en de Filipijnen. "Iedereen heeft het over beloftes, maar niemand houdt zich daar aan", zegt de 22-jarige Bengaalse klimaatactivsist Farzana Faruk Jhumu. "We willen meer actie." Het straatarme Bangladesh is een land dat heel gevoelig is voor de klimaatopwarming.



In Europa waren er naast Duitsland dan weer betogingen in onder meer Polen, Italië en Denemarken. Over een dikke maand, in de eerste week van november, start in de Schotse stad Glasgow de klimaatconferentie COP26. Bijna 200 landen buigen zich dan over een nieuw actieplan om de klimaatopwarming tegen te gaan. Deze actiedag zal dus wellicht nog een vervolg krijgen de komende weken.