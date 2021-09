Koksijdse restaurant Willem Hiele bij de beste 100 ter wereld

Nummer 77 is restaurant Willem Hiele in de lijst met 100 beste restaurants ter wereld. Ook Hof van Cleve van Peter Goossens en The Jane in Antwerpen zijn opgenomen in de lijst, allemaal sterrenrestaurants. Ook Willem Hiele wist al 1 Michelinster te veroveren.

Dat zijn restaurant bij de 100 beste ter wereld hoort is een nieuwe belangrijke opsteker, maar hij gaat er niet door zweven. "Ik ben daar zeer ontroerd door", zegt hij. "Al komt zoiets niet vanzelf. We hebben al een lange weg afgelegd en het is zeker niet zonder slag of stoot gegaan. Ik kan mij moeilijk inbeelden dat er geen mensen zijn die beter kunnen koken dan ik. Maar ik denk dat een deel van ons succes te danken is aan het verhaal dat wij brengen, van de puurheid waarin wij werken en koken."