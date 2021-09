Landbouwers hangen affiches uit tijdens oogst om ongevallen te voorkomen: "Heb geduld met onze tractoren"

Het is voor veel boeren tijd om te oogsten. En daarom vragen de landbouwers in Langemark-Poelkapelle aan de mensen wat meer geduld. Op verschillende plekken hebben ze borden gezet met de slogan: "Voor een bord goed gevuld, heb even geduld. Landbouwer aan het werk." Want er gebeuren in de oogstperiode veel ongelukken, met landbouwvoertuigen. Zo willen ze aan de mensen vragen om wat begrip en geduld voor de trage tractoren en brede voertuigen.

Brigitte Vanhaecke is boerin en voorzitter van de landbouwraad van Langemark-Poelkapelle: "Op kleine landelijke wegen is het aangewezen dat andere bestuurders zelf proberen een uitwijkstrook op te zoeken. Voor ons landbouwers is het soms moeilijk om in de graskant te gaan staan met die zware machines. We vragen ook aan fietsers: ga even aan de kant staan voor uw veiligheid. Als je borden ziet met de aanduiding van "Modder op de weg", matig dan je snelheid."