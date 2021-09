Man die politieagenten met krik te lijf ging in Brussel blijft nog minstens één maand aangehouden met enkelband

De raadkamer in Brussel heeft de aanhouding bevestigd van de man die begin deze week verschillende politiemensen te lijf was gegaan bij een controle in Sint-Jans-Molenbeek. De verdachte werd door de Brusselse onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst met een enkelband. De raadkamer heeft dat mandaat vandaag bevestigd, waardoor de man nog minstens een maand zijn voorlopige hechtenis thuis moet uitzitten met een enkelband.