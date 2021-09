Angela Merkel schreeuwt het uit: papegaaien pikken Duitse bondskanselier net iets te hard tijdens bezoek aan vogelpark 

Duitsland trekt komend weekend naar de stembus voor een nieuw parlement. Merkel is zelf geen kandidaat-bondskanselier meer en is niet erg aanwezig in de campagne. Vandaag bezocht ze wel een vogelpark in Marlow, in het noorden van Duitsland, in het kader van haar afscheidstoernee in haar kiesdistrict.

En dat zal wellicht heel de wereld geweten hebben, want een van de persfoto's van dat bezoek gaat stilaan viraal. Merkel hield tijdens haar bezoek bekertjes met wat eten vast om de vogels te voederen, maar op een gegeven moment liep het blijkbaar fout.

Allicht pikten de bontgekleurde papegaaitjes op dat moment iets te hard in de vingers van de Duitse bondskanselier. Haar daaropvolgende gezichtsuitdrukking werd voor eeuwig vastgelegd: Merkel schreeuwt het uit (foto bovenaan). Nu al een iconische foto als je het ons vraagt.

Dat haar bezoekje en het voederen van de vogels voor de rest van de tijd wel degelijk gezellig was, bewijzen de andere foto's in de reeks.