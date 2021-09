Nieuwe editie van Gents Lichtfestival voorgesteld: wat is er nieuw?

Een aantal installaties keren dit jaar terug, als zogenaamde "publiekslievelingen", omdat die een enorm succes kenden bij vorige edities: "The big fire of Ghent that never happened" (2011), een illusie van het Belfort dat in brand staat; "La Cattedrale di Luce" (2012), een soort van lichttunnel; "Cloud" (2015), een regenwolk met 6.000 gloeilampjes; en "Museum of the moon" (2018), een grote verlichte replica van de maan.