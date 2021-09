Nieuwe fabriek op site van Trinseo in Tessenderlo

Trinseo, een leverancier van materiaaloplossingen en producent van kunstoffen en latex bindmiddelen, start samen met Indaver een gerecycleerd systeem. Dat systeem komt er op de site van Trinseo op het industrieterrein Ravenshout in Tessenderlo. "Het systeem zorgt ervoor dat het polystyreen afval terug kunnen recycleren tot onze basisgrondstof. Vanuit die grondstof kunnen we nieuwe producten maken", vertelt algemeen directeur Arno Kramer trots.

"Op die manier blijven de nieuwe producten die we in onze fabriek maken in dezelfde cirkel en kunnen we die meerdere keren gebruiken." Zo maakt Trinseo de cirkel rond en bekomen ze terug het basisproduct.

De opstart van de fabriek staat gepland in 2023 en zal 100 miljoen euro kosten. Kramer gelooft dat de site voor een derde zal uitbreiden. "We werken nu met 85 personeelsleden en we hopen met 20 personen ons personeel nog uit te breiden met de nieuwe fabriek."