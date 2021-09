VN-Top over voedselsystemen zet agro-industrie en kleine boeren tegenover elkaar

De organisatoren van de Top zeggen dat ze de voorbije twee jaar in werkgroepen hebben overlegd met alle betrokkenen, ook met middenveldsorganisaties en kleine boeren. Het was de bedoeling om in bijna 150 landen paden uit te stippelen om de voedselsystemen duurzamer, efficiënter en milieuvriendelijker te maken. Zo'n 80 landen hebben zich geëngageerd tot een nationaal actieplan. Maar de middenveldorganisaties noemen de voorbereiding vaag en ondermaats. Ze betwisten ook de rol van de Speciale Gezant van de Top, de Rwandese oud-minister Agnes Kalibata, die voorzitter is van AGRA, de Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika, een organisatie die veel geld krijgt van de Stichtingen Bill&Melinda Gates en Rockefeller en die inzet op dure en grootschalige landbouwinitiatieven.