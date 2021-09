Oude Hasseltse stadhuis wordt gerenoveerd: ceremonies tijdelijk in historische provinciehuis in de binnenstad

De werken aan het oude stadhuis starten in de lente van volgend jaar en zullen een jaar duren. "We willen van het oude stadhuis het "Huis van de Hasselaar" maken waar ceremonies en huwelijken kunnen plaatsvinden", zegt schepen Laurence Libert. "Dat moet ook een boost geven aan de hele buurt. Er moet opnieuw meer beweging komen in dat deel van de stad."

"Voor de activiteiten die nu nog in het stadhuis plaatsvinden, moest dus een ander onderkomen worden gezocht. "Het oude stadhuis wordt momenteel gebruikt voor Studio Stad", zegt schepen Laurence Libert. "Dat is een plek in het stadhuis waar kunstenaars terechtkunnen voor tentoonstellingen. Zij zullen vanaf nu exposeren in de Tweetorenwijk".