Viroloog Steven Van Gucht: "Laat je ook bij milde verkoudheid- of griepsymptomen testen op covid"

"We horen jammer genoeg regelmatig dat mensen minder geneigd zijn zich te laten testen of dat huisartsen minder geneigd zijn om mensen met milde klachten te testen", zegt Van Gucht. "Elke virusoverdracht of elke transmissieketting die we kunnen doorbreken door testen of quarantaine, draagt bij tot de vermindering van risico-contacten."