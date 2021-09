Pony's en paarden verboden op alle evenementen in Brusselse Gewest: "Onze kinderen mogen niet denken dat dieren slaven zijn"

Viktor De Bel is al jaren foorkramer met een ponycarrousel, maar hij heeft nog nauwelijks werk omdat zijn attractie ook in heel wat Vlaamse gemeenten niet meer welkom is. "Ik kom al sinds 2019 niet meer in het Brusselse Gewest omwille van het verbod op carrousels. Ik sta alleen hier en daar nog in Vlaanderen, maar ik doe bijna geen kermissen meer omdat kermispony's op verschillende plaatsen verboden zijn. Het is financieel niet meer haalbaar, zonder inkomsten kan ik ook mijn vrachtwagen niet onderhouden en verzekeringen betalen."