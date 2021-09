INTEGRAAL: reactie van Utexbel op Pano "Omgeving verwaarloosd" en antwoord van redactie

"Voorafgaandelijk was door de redactie van Pano gesteld dat de insteek van de reportage zou zijn om onze visie te delen omtrent “wat de Overheid meer zou kunnen doen om de industrie te ondersteunen” (mailverkeer beschikbaar op aanvraag). Met deze context in het achterhoofd heeft Utexbel ingestemd om mee te werken aan de reportage in kwestie.



Gezien de complexe context van het dossier en meer specifiek van vergunningen en waterzuivering in en rond Ronse, heeft Utexbel op voorhand gevraagd om de finale reportage te bekijken. Eén van de redactiemedewerkers van Pano heeft dit voor de opnames bevestigd, maar de belofte werd verbroken na interview met de CEO van Utexbel.

Uiteindelijk werd een gesprek van meer dan vier uur gereduceerd tot enkele quotes van in totaal minder dan een minuut, in een context die gevoelig verschilt van het “bespreken van de leefbaarheid van de industrie in Vlaanderen.”

In artikel 3 van de Code van de Raad voor de Journalistiek staat het volgende te lezen omtrent de bewerking van beeldmateriaal: "Art. 3. De journalist schrapt of verdraait geen essentiële informatie in teksten, beelden, klankopnames of andere documenten. Bij het verwerken van vraaggesprekken geeft hij de verklaringen van de geïnterviewde getrouw weer en respecteert hij de geest van het gesprek."

"Het is duidelijk dat de ploeg van Pano deze deontologische code met de voeten treedt. Van de totstandkoming van de reportage tot de uiteindelijke montage kunnen we niet anders dan concluderen dat de werkwijze ronduit intellectueel oneerlijk is", benadrukt Jean-François Gribomont, CEO van Utexbel. “Wij eisen dan ook dat Pano het volledige interview beschikbaar maakt op zijn website, zodat kijkers terdege geïnformeerd kunnen zijn over de situatie.”"