Uitbreiding van fietsvergoeding en centraal register tegen diefstal: dit is het plan van de regering om de fiets te promoten

Het plan loopt van 2021 tot 2024 en heeft meetbare doelstellingen die jaarlijks in september geëvalueerd zullen worden. Minister Gilkinet wil ook regelmatig overleggen en samenwerken met de gewesten om ze te ondersteunen in hun regionaal fietsbeleid.

"We gaan telkens in september de 52 maatregelen bekijken en zien of we de doelstelling hebben behaald of niet", zegt Gilkinet daarover. "We gaan ook kijken wat we eventueel nog meer kunnen doen. Ik hoop dat we zo vooruitgang boeken in het fietsbeleid."