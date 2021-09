Royals - Sharon Stone flankeert prins Albert en kleinkinderen herinneren zich levendig de mosterdgrap van prins Philip

De hertog en hertogin van Sussex, prins Harry en Meghan Markle, hebben in aanloop naar het Global Citizen Live-evenement het One World Trade Center in New York bezocht. Het was de eerste officiële activiteit van het koppel sinds de geboorte van hun dochter Lilibet in juni.



"Het is goed om terug te zijn in New York", reageerde Meghan. Zij had in februari 2019 nog een babyshower (feest voor zwangere vrouwen kort voor de bevalling, red.) - voor zoontje Archie - met vrienden in New York. Dat leverde haar toen bakken kritiek op.