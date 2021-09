"Kunnen enkel gefrustreerd wachten": maand na schoolstart zitten honderden basisscholen nog zonder boeken

Geen boeken voor taal, Frans, Wereldoriëntatie, verkeer en ook geen agenda's. De directeurs die wij spreken zitten stilaan met de handen in het haar. Eind augustus was al duidelijk dat zo'n 450 scholen van het katholiek onderwijs op 1 september zouden moeten starten zonder een heel aantal boeken. Vier weken later is dat probleem in sommige scholen verholpen, in een heel aantal nog niet.