Vijf migranten overleden aan Poolse grens: "Regering spint hier garen bij"

Resultaat: duizenden migranten proberen illegaal de grens over te steken. "Een groepje van een dertigtal migranten, Afghanen, zit al weken vast pal op de grens. Ze zitten tussen een rij Poolse militairen aan de ene kant en een rij Wit-Russische militairen aan de andere kant."

Polen was niet voorbereid op een migratiestroom. Op twee september riep de regering daarom de noodtoestand uit in de grensstreek met Wit-Rusland. "Dat betekent dat er geen pottenkijkers meer het gebied in mogen: geen journalisten, geen ngo's en geen artsen. Er zijn enorm veel politieagenten, grenswachters en militairen aanwezig die actief mensen opsporen om hen terug te duwen over de grens. Die zogenoemde pushbacks zijn illegaal, iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen", aldus Overbeek.