Steen van de Sint-Sulpitiuskerk Diest valt naar beneden: "Kerkgangers kunnen met een gerust hart naar de mis komen"

Van Meerbergen hoopt dat de kerk snel gerestaureerd kan worden. "We proberen zo snel mogelijk het dossier rond te krijgen voor de restauratie. We overleggen daarover ook voorturend met de stad Diest, met architecten, Onroerend Erfgoed en Monumentenwacht. Maar een totale restauratie in één keer is niet haalbaar, we gaan dat in fases moeten doen."

En ondertussen kunnen de kerkgangers wel met een gerust hart naar de mis, verzekert Van Meerbergen. "Voor hen is er geen gevaar. Er is ook alleen een probleem aan de buitenkant van de kerk op de hoeken waar er geen ingang is."