Is het WK-parcours veilig? En waar moet ik op letten als ik dit weekend kijk? Jouw vragen beantwoord 

Het 100e WK wielrennen is ondertussen al even aan de gang in ons land, maar dit weekend barst de wielergekte helemaal los. Dan staan de wegritten voor de profrenners op het programma, op een parcours dat start in Antwerpen en dan richting Leuven gaat. Is dat parcours wel veilig? En waar moet ik als niet-kenner op letten bij een wielerwedstrijd? Sporza-journalist Ruben Van Gucht beantwoordt jullie vragen in #steljevraag.