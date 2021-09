Telenet breidt project basisinternet voor kwetsbare gezinnen uit

Nieuw in het programma is het aanbod van gratis tweedehandslaptops en trainingen in basisvaardigheden. De laptops zullen ingezameld worden door de vzw Ondernemers voor een Warm België, die al ervaring ter zake heeft. Doel is om 6.000 laptops in te zamelen. De vzw Link in de Kabel verstrekt verder sessies rond digitale vaardigheden bij sociale werkers die actief zijn in lokale besturen en inclusieorganisaties.