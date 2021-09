Topman taliban in Afghanistan: executies en amputaties komen terug

Net als tijdens hun eerste regeerperiode in Afghanistan willen de taliban ook nu weer executies uitvoeren en lijfstraffen uitspreken. Zo denken ze weer aan het amputeren van handen en voeten. Dat zegt één van de oprichters van de taliban in een gesprek met het Amerikaanse persagentschap AP. De harde lijn van het verleden komt dus terug. Alleen is niet duidelijk of de executies net als in de jaren negentig weer in het openbaar zullen plaatsvinden.