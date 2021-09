Turkse investeerder bouwt glasfabriek in Lommel: "Blij dat we opnieuw op de kaart komen te staan met het glas"

Het is de Turkse investeringsgroep Ciner die de nieuwe fabriek in Lommel zal bouwen. Dat bedrijf is gespecialiseerd in mijnbouw, maar heeft ook in Turkije al een fabriek voor glazen flessen. En de onderhandelingen over de aankoop van grond op het industrieterrein Kristalpark III zijn nu afgerond. "Na 2 jaar onderhandelen is de deal rond", vertelt een opgetogen burgemeester Bob Nijs (CD&V).