Uitslaande brand boven café in Willebroek: brug over kanaal tijdelijk afgesloten

In Willebroek is vanmorgen een uitslaande brand ontstaan in een appartement aan de Dokter Persoonslaan, boven een café. Er was veel rookontwikkeling en de schade is groot. Het pand ligt vlakbij de brug over het kanaal in Willebroek, die tijdens de interventie van de brandweer anderhalf uur lang was afgesloten. Ook de straat was even afgesloten.