Vergunning ingetrokken van antiekhandelaar die nazispullen verkoopt op antiekmarkt Tongeren

Een man die op de antiekmarkt van Tongeren tal van artikelen verhandelde die verwezen naar de nazi's en de SS , is zijn vergunning kwijt. Er werden eerder al processen-verbaal opgemaakt tegen de man en overgemaakt aan het parket.

"De Tongerse antiekmarkt kan en mag niet geassocieerd worden met het nazisme", zegt burgemeester Patrick Dewael (Open-VLD). "We hebben een reglement dat duidelijk de verkoop van nazi-artikelen uitsluit, dus daarom trekken we zijn vergunning nu in."

De stad Tongeren blijft ook in de toekomst toezien op de verkoop van nazi-artikelen en spoort de politie aan om een proces-verbaal op te stellen als dat nodig is.