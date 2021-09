Verhuizen tijdens het WK Wielrennen? Dat moet te voet!

"Ons huurcontract loopt af, dus we moesten nu wel verhuizen", vertelt Lore Heuts, zaakvoerder van babyspeciaalzaak Monstertjes in Leuven. Heuts is druk in de weer met het plaatsen van dozen op een karretje. "Door het WK Wielrennen mogen er geen auto's in of uit het centrum, dus zit er niks anders op dan nu te voet alles te verhuizen." Heuts moet gelukkig niet ver gaan. "Het nieuwe winkelpand ligt om de hoek, we moeten dus maar twee straten te voet gaan. Maar we hebben maar één karretje en door de trillingen van de kasseien vallen lichte dozen makkelijk van de kar af."

"We hebben gisteren al een 50-tal dozen verhuisd", vertelt Patricia, die haar dochter helpt met de verhuis.. "Vandaag doen we de rest. Een groot deel moeten we nog in dozen steken: knuffels, potjes, en andere babyspulletjes. We hopen vandaag alle kleine dingen te verhuizen." Heuts ziet het goedkomen: "Ik weet niet hoe vaak we op en af zullen moeten lopen, maar als we tot vanavond doorgaan, moeten we na het weekend enkel nog de grote spullen met de wagen vervoeren."