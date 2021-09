VTM-programma "Da's liefde" genomineerd voor internationale Emmy Award, ook Ketnet maakt kans

Het VTM-programma "Da's liefde" maakt kans op een internationale Emmy Award, dat is een van de belangrijkste tv-prijzen ter wereld. In "Da's liefde" test presentator Jens Dendoncker de wetenschap over de liefde in de praktijk. Het is genomineerd in de categorie niet-gescript entertainment. Bij de internationale Emmy Kids Awards zijn twee Ketnet-programma's genomineerd.