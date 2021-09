West-Vlaamse woonzorggroep heeft vragen bij Covid Safe Ticket voor zorginstellingen

Moeten bezoekers van woonzorgcentra en ziekenhuizen binnenkort een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen aan de ingang? Die vraag ligt op tafel bij de Vlaamse regering. De ministers zullen beslissen of zo'n coronapas wordt ingevoerd in die zorginstellingen.

Dat zou dan wel veel impact hebben. Er zijn extra controles aan de ingang nodig. En bezoekers zonder coronapas mogen niet binnen. Bij de West-Vlaamse woonzorggroep GVO zien ze vooral praktische bezwaren. CEO Rita Barilla: "Ons personeel heeft al meer dan de handen vol met de zorg voor onze bewoners. We concentreren ons liever daarop dan energie te steken in het controleren van bezoekers aan de ingang. Bovendien is er ICT-apparatuur nodig om de codes van het Corona Save Ticket te scannen. De overheid geeft ons daarvoor geen extra middelen. We zouden daar zelf geld voor moeten vrijmaken."