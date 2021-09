21,3 miljoen euro: is de organisatie van het WK wielrennen een goede investering? 

Professor Lagae ziet wel een voordeel tegenover vorige wereldkampioenschappen. Vorige wk’s werden soms financiële fiasco’s - bijvoorbeeld het WK van 2014 in Ponferrada in Spanje en het WK van 2017 in Bergen, in Noorwegen - en veroorzaakten financiële putten bij de organiserende steden. Maar tijdens het WK in Vlaanderen worden de onkosten gespreid over de Vlaamse overheid, de vier gaststeden en de provincie Vlaams-Brabant.

“De vier gaststeden hadden de ambitie om een directe economische impact te krijgen door tijdens het WK vele bezoekers over de vloer te krijgen en achteraf ook nog toeristen aan te trekken. Door de gezamenlijke kandidatuur hebben ze het voordeel dat Vlaanderen de motor is en dat de vier steden mee in het zog kunnen surfen van Vlaanderen.”

Maar Lagae ziet ook een gevaar. “De bedreiging is dat het natraject niet goed verzorgd of verwaarloosd wordt. Vlaanderen en de vier gaststeden moeten zich bewust blijven van de zware investering die gedaan is en die zich nadien ook moet blijven terugverdienen. Tot er een nieuw WK in Vlaanderen georganiseerd wordt, moet je de merknaam Flanders 2021 zo lang mogelijk in leven houden.”