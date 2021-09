Zo goed als vier vijfde van de Limburgers is volledig gevaccineerd

De algemene vaccinatie loopt op zijn laatste benen. Het zijn momenteel vooral nog jongeren die gevaccineerd worden. Van de volwassen Limburgers zijn er intussen 650.490 volledig gevaccineerd. Dat is ruim 79 procent van de totale bevolking. Voor heel Vlaanderen is de 80 procent wel al overschreden.

We zien in die cijfers ook dat nog 9.500 volwassen Limburgers maar één prik gekregen hebben. En zij hebben intussen allemaal de kans gehad om volledig gevaccineerd te zijn. Dat zijn dus mensen die hun tweede prik (nog) niet gehaald hebben. Ook in de rest van Vlaanderen zien we dat er nog duizenden volwassenen zijn die niet volledig gevaccineerd zijn.