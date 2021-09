Zorg Leuven levert maaltijden met bakfiets tijdens WK: "Dat wordt een hele uitdaging"

Heel Leuven is deze week in de ban van het WK Wielrennen. Met de auto raak je de stad niet in en om de verkeershinder te omzeilen, werd er snel gekozen voor een bakfiets om maaltijden aan huis te bezorgen. "Om in het thema te blijven, willen we de maaltijden die onze 350 cliënten verwachten met de fiets aan huis brengen", zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven.