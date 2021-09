15-jarige jongen overleden na steekpartij in Oostkamp: 11 jongeren zijn opgepakt

In Oostkamp, in West Vlaanderen is gisterenavond een jongen van 15 jaar met geweld om het leven gebracht. Hij zou zijn neergestoken door een andere tiener op een verjaardagsfeestje. De politie zou in totaal 11 mensen hebben opgepakt, ze worden op dit moment verhoord. Het parket van Brugge wil voorlopig niks kwijt over de zaak.