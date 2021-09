Voor de ene een versoepeling, voor de andere een verstrenging: de coronapas in Nederland gaat in

Van Poppel benadrukt dat de coronapas er vooral komt om de anderhalvemetermaatschappij los te laten. "Een pas om een verspoeling te begeleiden", omschrijft hij het. "Maar tegelijkertijd rijst de vraag: Is dit een versoepeling of verstrenging? Vergeet niet dat 10 tot 20% van de Nederlanders niet gevaccineerd is. Een groep van 1,8 miljoen mensen wordt gezegd. Voor hen stopt het horecaleven."



Vandaag is er ook opnieuw een demonstratie tegen de coronapas in Den Haag met politicus Thierry Baudet. Op de coronapas is voorlopig ook geen einddatum geplakt. Op 1 november worden de zaken opnieuw bekeken.



Ook de nachtclubs en discotheken zijn boos op de nieuwe regels. Zij moeten verplicht sluiten om middernacht, terwijl de feestjes dan pas beginnen. Van Poppel: "De regering blijft op de rem staan. Het is een soort les die ze geleerd hebben. Begin deze zomer opende het nachtleven al heel snel en dat leidde tot een besmettingspiek."