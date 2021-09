Dodelijk verkeersongeval met bandenkraan in Mol

Rond 3.30 uur is er een zwaar verkeersongeval gebeurd op de Zuiderring in Mol. Een bestelwagen botste op een traag rijdende bandenkraan met aanhangwagen. De klap was hevig. Het motorblok vloog uit de bestelwagen. Dat voertuig kwam dwars over de rijbaan tot stilstand.

In de bestelwagen zaten 2 personen. De passagier, een 25-jarige vrouw uit Lommel, was op slag dood. De bestuurder van de bestelwagen was niet gewond, maar wel in shock. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bandenkraan kwam er met de schrik vanaf.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Een verkeersdeskundige van het parket kwam hiervoor ter plaatse. De Zuiderring was urenlang versperd tussen Geel en Mol.