Kleuters vinden doosje met bolletjes cocaïne op speelplaats, vluchtende dealer wierp drugs weg

Op het Kielplein vond een drugsdeal plaats tussen twee mannen. De lokale politie kreeg het in de gaten en zette de achtervolging in. Eén man kon opgepakt worden. Hij struikelde tijdens zijn vlucht. De man had één bolletje cocaïne op zak.



De agenten hadden echter tijdens de drugsdeal een doosje gezien. Daarom gingen ze de vluchtroute nog eens na. Aan een lokale school werden ze aangesproken over een doosje dat de kleuters hadden gevonden op de speelplaats. Dat doosje bleek gevuld met bolletjes cocaïne.



De verdachte, die illegaal in ons land verblijft, werd ter beschikking gesteld van het parket en de dienst Vreemdelingenzaken.