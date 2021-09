Antwerps Museum voor Schone Kunsten opent binnen een jaar, na lang aanslepende renovatie: "Blijft wedren tegen tijd"

25 september 2022, schrijf die datum alvast in uw agenda. Op die dag, vandaag binnen een jaar, heropent eindelijk het gerenoveerde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) in Antwerpen. "Eindelijk" schrijven we, want het museum is intussen al dicht sinds 2011. De eerste fase van de renovatie van het negentiende-eeuwse gebouw moest oorspronkelijk al afgerond zijn tegen 2014. Maar de uiteindelijke opleveringsdatum is in de voorbije jaren telkens verschoven.