Nederlandse staatsecretaris ontslagen na kritiek op coronapas

De Nederlandse staatssecretaris voor Economische Zaken Mona Keijzer (CDA) is ontslagen nadat ze bedenkingen had geuit bij de invoering van het coronatoegangsbewijs. In een interview met De Telegraaf wees de politica onder meer op de hoge vaccinatiegraad in Nederland. "Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?", klonk het.