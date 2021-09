Ook alle 65-plussers kunnen derde coronaprik krijgen in ons land

Pierre Van Damme bevestigt dat de IMC er inderdaad voor gekozen heeft om te anticiperen. "We leren uit het verleden", zegt hij. "De bedoeling is vooral om dit op tijd aan te bieden. We baseren ons op heel recente gegevens uit de VS en het VK waarbij we zien dat die bescherming van een volledige vaccinatie tegen het virus na 5 à 6 maanden begint af te nemen bij 65-plussers. We willen niet in de situatie belanden waarin we meer doorbraakinfecties krijgen in die leeftijdsgroep. Daarom bieden we hen nu al een derde vaccin aan. Die extra dosis kan dat al wat verouderde immuunsysteem stimuleren."