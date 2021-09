PS-voorzitter Magnette pleit voor "volledig gratis" openbaar vervoer, liberalen branden idee meteen af

In Wallonië is de prijs van de abonnementen van openbaarvervoermaatschappij TEC verlaagd met 70 procent. "Een abonnement van 1 euro per maand per persoon is geen groot obstakel. En het is een essentiële besparing voor de gezinnen", aldus Magnette.

"Ja, dat heeft een kost: 100 miljoen in Wallonië, 200 miljoen in Brussel voor de jongeren onder de 24. Nu willen we hetzelfde doen voor de 65-plussers", zo opperde Magnette in een interview met de Franstalige krant Le Soir. Later op de dag zette hij zijn ideeën nog eens uiteen op een partijbijeenkomst.

De NMBS gratis maken zou 700 miljoen euro per jaar kosten, of het bedrag dat de ticketverkoop van de spoormaatschappij vertegenwoordigt. Volgens Magnette kan dat bedrag gemakkelijk gevonden worden.