Vereniging die Tiananmen-wakes organiseert in Hongkong heft zichzelf op

Bijna 30 jaar lang was Hongkong de enige plek in China waar het bloedige einde van de studentenopstand in Peking herdacht kon worden. Elk jaar zakten tienduizenden inwoners met kaarsjes af naar Victoria park om de slachtoffers van het bloedbad op 4 juni 1989 te herdenken. De laatste jaren was de bijeenkomst uitgegroeid tot een protestmanifestatie tegen het regime in Peking. Dit en vorig jaar werd de herdenking geschrapt omwille van de coronapandemie.

Maar nu houdt de organisatie die de bijeenkomst de afgelopen decennia organiseerde er helemaal mee op. Dat is het gevolg van de invoering van de nieuwe veiligeheidswet in Hongkong iets meer dan een jaar geleden. Daardoor is elke vorm van protest tegen of kritiek op het regime in Peking strafbaar geworden. Tientallen voormalige activisten en critici van het communistische regime in Peking zitten al in de gevangenis.