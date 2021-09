Waar ligt de Duitse kiezer van wakker? "Terzake" trok door Duitsland en peilde naar de stemming

We hebben afgesproken met Ludwig Kreuzberg, een wijnboer uit het Ahrtal. In deze regio hebben de overstromingen van afgelopen zomer meer dan 130 dodelijke slachtoffers gemaakt. Ludwig staat ons op te wachten op een bedrijventerrein, want zijn wijngoed is compleet vernield. Enkele wijnvatten heeft hij kunnen redden, de rest is weggespoeld. Hij neemt ons mee naar zijn wijngaarden in Dernau, langs de Ahr. Als we het dal van de rivier inrijden, zien we pas echt hoe groot de schade is. Bruggen zijn compleet vernield, wegen beschadigd, veel huizen staan klaar om gesloopt te worden. Maar als je naar de bergen kijkt, lijkt hier niets aan de hand. De wijndruiven zijn klaar om geoogst te worden. Want ja, in het Ahrtal gaat ook dit jaar de wijnoogst gewoon door.