11 jongeren ondervraagd na steekpartij Oostkamp, advocaat verdachte: "Hij wist niet dat die jongen dood was"

Het 15-jarige slachtoffer werd later levenloos op straat aangetroffen. "Een dodelijke steekpartij was het laatste dat mijn cliënt ooit had verondersteld", zegt Martens. "Mijn eerste indruk is dat hij in shock was toen hij bij de politie vernam dat er iemand was overleden. Dan kan ik mij niet voorstellen dat dat een moedwillige of bewust voorbereide daad is geweest. Dat was geenszins zijn bedoeling."