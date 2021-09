BEKIJK - Global Citizen Event: Harry en Meghan trekken 24-uursconcerten in New York en Parijs op gang

In Central Park in New York, het Greek Theatre in Los Angeles en onder de Eiffeltoren in Parijs hebben 24 uren lang een schare wereldsterren opgetreden voor het goede doel. Ook andere steden als Mumbai, Rio De Janeiro, Sydney, Lagos en Seoel werden aan het Global Citizen Event gelinkt. In Parijs waren er meer dan 20.000 toeschouwers, in New York waren het er ruim 60.000. Wereldwijd werden de optredens in 120 landen gestreamd. De beroemdheden willen zo druk uitoefenen op de wereldtop in de strijd voor het klimaat, wereldgezondheid en armoedebestrijding.