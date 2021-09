Belgische dj Lost Frequencies als eerste Belgische solo-artiest in Top 50 van Spotify

"Where are you now" is nu opgedoken in de top 50 van Spotify Global, dat is de lijst met liedjes die momenteel wereldwijd het meest afgespeeld worden via de muziekstreamingdienst Spotify. Lost Frequencies is de eerste die daarin slaagt.

Intussen staat "Where are you now" ook in 41 landen in de hitlijsten en ook op Shazam is het een succes. Met Shazam kan je muziek opzoeken die je ergens hoort en waarvan je wil weten wie de uitvoerder is.



Lost Frequencies is momenteel in de Verenigde Staten voor een tournee. Op Twitter reageerde de dj alvast uitgelaten.