Britse minister van Transport: "Ga niet massaal aanschuiven bij de tankstations"

Na de Brexit en de coronapandemie zijn veel Oost-Europese chauffeurs en arbeiders vertrokken naar hun thuisland. Om in Groot-Brittannië te werken hebben ze voortaan een visum nodig. Het is niet zeker of er voldoende kandidaten zullen opdagen om het huidige tekort goed te maken. Een andere oplossing waar de regering aan denkt, is het inzetten van het leger.