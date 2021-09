Wie volgt Merkel op? Eerste exitpolls in Duitsland voorspellen nek-aan-nekrace tussen CDU/CSU en SPD

Nadat in Duitsland om 18 uur de stembureaus zijn gesloten voor de parlementsverkiezingen, hebben de omroepen ARD en ZDF meteen de eerste resultaten van hun exitpolls bekendgemaakt.

En wat zeggen die? "We weten het nog niet", zegt Jeroen Reygaert, onze verslaggever in Duitsland. "Volgens de exitpoll van de ARD zouden CDU/CSU en SPD exact even groot zijn, met 25 procent van de stemmen. Maar volgens de exitpoll van ZDF zou de SPD groter zijn. Op dit moment gaan beide partijen dus nek aan nek", vat Reygaert samen, "terwijl we nog geen officiële uitslagen hebben".