Gentse politie bokst met jongeren uit moeilijke wijken: "We leren elkaar op een leuke manier kennen"

"Het is de uitgelezen manier om die jongeren te leren kennen, maar ook dat jongeren de mens achter de inspecteur leren kennen. Het is ‘chill’ en onze mensen zien ook dat die gasten echt de max zijn.” Trainer Selim Kubat treedt haar bij. “We willen vooral het negatieve beeld over de politie veranderen, maar ook omgekeerd. Dit is investeren in de toekomst. Bij vorige sessies zagen we jongeren die heel streng keken, maar na een half uur kwam er een glimlach op hun gezicht tevoorschijn en zag je dat ze hier echt graag zijn.”