150 activisten fietsen van Kiewit naar Kleine Brogel tegen kernwapens

“Ik fiets mee naar Kleine Brogel omdat het een misdaad is om kernwapens te maken en om ermee te dreigen’, getuigt een activist. “Ik hoop dat de Belgische regering inziet dat deze massavernietigingswapens niet vervangen mogen worden. Ik heb twee dochters. De oudste is 35. Mijn vrouw is mij 36 jaar geleden in de gevangenis van Lantin komen zeggen dat ze zwanger was. Ik was toen opgepakt omdat ik ageerde tegen kernwapens en ben een maand lang illegaal gevangen gehouden. Het voortschrijdend inzicht gaat traag, maar ik geef de strijd niet op en ben blij om vandaag ook veel jonge mensen te zien meefietsen.”