Morgen starten federale geprekken over begroting: "Moet vooral ernstig zijn, tijd van ballonnetjes oplaten is voorbij"

Vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) merkt ook dat het moneytime is, zo zegt hij in "De zevende dag". "Het is een belangrijke week: voor het eerst in 4 jaar tijd moeten we een begroting maken, die dingen vastlegt voor de komende 2-3 jaar. Dus dat betekent dat we nu echt beslissingen zullen moeten nemen. Het is normaal dat partijvoorzitters nu met allerhande voorstellen komen. Wat voor mij telt, is het resultaat."