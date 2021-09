Na hertelling: IJsland toch niet eerste Europese land met meerderheid van vrouwen in parlement

IJsland leek na de verkiezingen van zaterdag een Europese primeur te pakken hebben: een meerderheid van vrouwen in het parlement. Het zag ernaar uit dat van de 63 zetels in het Althingi, zoals het parlement in IJsland heet, er 33 door vrouwen zouden worden bezet, of 52,3 procent.

Dat bleek althans blijkt uit prognoses op basis van de definitieve resultaten. Volgens gegevens van de Wereldbank heeft geen enkel land in Europa ooit de symbolische drempel van 50 procent overschreden, en dat is dit weekend ook niet in IJsland gebeurd.