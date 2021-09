NMBS verwacht drukke uittocht na WK: “Maar we zijn goed voorbereid”

“We zetten vandaag 29 extra treinen in van en naar Leuven”, zegt Bart Crols van de NMBS. “Deze ochtend was het druk op de treinen, maar er was voldoende capaciteit. We hadden een goede inschatting gemaakt.”

Na de aankomst moeten alle fans ook terug thuis geraken. “Aan het station van Leuven hebben we duidelijke signalisatie voorzien naar de perrons”, laat de NMBS weten. “We hebben ook voldoende personeel voorzien om, samen met de politie, alles in goede banen te leiden. Het zal druk zijn, maar we zijn erop voorbereid.”