Oud-kolonel Théoneste Bagosora, kopstuk van de Rwandese genocide in 1994, is overleden

In 1994 werden in Rwanda in 3 maanden tijd naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord door gewelddadige milities. De slachtpartijen begonnen nadat het vliegtuig van de Rwandese president Juvénal Habyarimana, een Hutu, op 6 april 1994 was neergeschoten. Alle inzittenden kwamen daarbij om.

Bagosora bekleedde op dat moment een belangrijke positie bij het ministerie van Defensie. Na de genocide sloeg hij op de vlucht. In 1996 werd hij opgepakt in het Afrikaanse land Kameroen. Hij moest terechtstaan voor het Rwanda-tribunaal, waar de aanklagers hem bestempelden als de leider van de moordende milities. Roméo Dallaire, de commandant van de missie van Verenigde Naties in Rwanda, noemde Bagosora de "architect" van de volkerenmoord.

Bagosora werd schuldig bevonden aan genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. Hij werd ook veroordeeld voor zijn rol in het organiseren van de moord op meerdere politieke figuren, onder wie toenmalig premier Agathe Uwilingiyimana.



Hij kreeg levenslange gevangenisstraf. Die werd later teruggebracht tot 35 jaar. Bagosora zat zijn celstraf uit in Bamako, de hoofdstad van het Afrikaanse land Mali. Hij is overleden in het ziekenhuis, waar hij opgenomen was voor hartproblemen, hij is 80 jaar geworden.